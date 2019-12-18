Хабаровским детям сделали бесплатные операции на сердце в Корее

СЕГОДНЯ 05:06 2019-12-18T05:06:13+03:00

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Хабаровским детям сделали бесплатные операции на сердце в Южной Корее. Напомним, операцию проводили врачи клиники «Сэчжон» в городе Пучон. Домой маленькие пациенты вернулись на этой неделе, 16 декабря.

- Пучон - это город-побратим Хабаровска. Операции детям с врожденным пороком сердца проводят в рамках международного соглашения. Эта практика берет свое начало в 2020 году. Тогда не было возможности проводить операции детям с заболеваниями сердца, пациентов отправляли в Москву, Новосибирск и другие города России, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что деньги на лечение детей выделяют за счет благотворительных средств. Расходы берет на себя принимающая сторона. В частности речь идет об оплате перелета и проживании. За время сотрудничества с клиникой «Сэчжон» уже прооперировали 70 детей с заболеваниями сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU