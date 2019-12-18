Самый болотистый заповедник Хабаровского края стал частью всемирной сети

СЕГОДНЯ 05:33 2019-12-18T06:02:30+03:00

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Из «Заповедного Приамурья» пришли радостные вести - в конце ноября заповедник «Болоньский» стал официальным членом Международной сети водно-болотных образовательных центров (WLI). По большому счету, это результат огромной работы, которую выполняют сотрудники учреждения.

- Они работали совместно с учеными из Национального института экологии Японии, Центра разведения дальневосточного аиста Тойока (Япония), Союза охраны японского журавля (Япония), сотрудниками Службы рыбы и дичи США, также китайскими орнитологами. Сейчас появилась возможность вести экопросветительскую работу совместно со специалистами всего мира, - рассказывает Леонид Яснев, руководитель «Болоньского».

Отметим, международная программа Wetland Link International представляет собой всемирную сеть просветительских водно-болотных центров. Они нужны, чтобы организовать взаимодействие между людьми и живой природой, проводить мероприятия в рамках программы информирования, образования и просвещения населения (CEPA), призванные способствовать сохранению водно-болотных экосистем.

На сегодняшний день среди участников программы 350 человек на шести континентах. Заповедник «Болоньский» стал двадцать вторым в России, включенным в этот проект. Обмен опытом с иностранными коллегами поможет повысить квалификацию сотрудников заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU