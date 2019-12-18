Письма к Деду Морозу принимают в управлении Роспотребнадзора в Хабаровске

СЕГОДНЯ 06:58 2019-12-18T08:38:19+03:00

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В управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю есть ящик для писем к Деду Морозу. Когда взрослые приходят на консультацию вместе с детьми, последним будет, чем заняться. Пока родители или бабушки с дедушками беседуют со специалистами, дети смогут самостоятельно написать письмо новогоднему волшебнику и положить его в ящик. Позже абсолютно все послания в ведомстве перенаправят главному Деду Морозу нашей страны в Великий Устюг в Вологодскую область. Ребятам только останется дождаться чуда.

Как отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, общественная приемная находится на первом этаже здания, адрес: Хабаровск, улица Карла Маркса, 109 Б. Время приема специалистов опубликовано на сайте. Получить консультацию по интересующим вопросам можно по телефону 27-25-77.

ИСТОЧНИК KP.RU