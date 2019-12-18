2019-12-18T08:38:19+03:00
Общество

Письма к Деду Морозу принимают в управлении Роспотребнадзора в Хабаровске

Все послания в ведомстве отправят в Великий Устюг
Ольга КИВА
Поделиться:
Письма к Деду Морозу принимают в управлении Роспотребнадзора в ХабаровскеПисьма к Деду Морозу принимают в управлении Роспотребнадзора в ХабаровскеФото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю есть ящик для писем к Деду Морозу. Когда взрослые приходят на консультацию вместе с детьми, последним будет, чем заняться. Пока родители или бабушки с дедушками беседуют со специалистами, дети смогут самостоятельно написать письмо новогоднему волшебнику и положить его в ящик. Позже абсолютно все послания в ведомстве перенаправят главному Деду Морозу нашей страны в Великий Устюг в Вологодскую область. Ребятам только останется дождаться чуда.

Как отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, общественная приемная находится на первом этаже здания, адрес: Хабаровск, улица Карла Маркса, 109 Б. Время приема специалистов опубликовано на сайте. Получить консультацию по интересующим вопросам можно по телефону 27-25-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Комсомольске подтопленцам, подтвердившим право на выплату в суде, нужно предоставить документы
В годовщину ЗАГС России в Хабаровском крае новорожденным приготовили подарки
В Хабаровском крае в 2020 году маткапитал будет больше
Хабаровчанам рассказали, как пережить Новый год безболезненно
«Помеха появилась за секунду до удара»: под Хабаровском в аварии пострадал водитель
Письма к Деду Морозу принимают в управлении Роспотребнадзора в Хабаровске
В Хабаровском крае одобрили больше 50 заявок на ипотеку 2 процента
В Биробиджане наряжают главную новогоднюю елку
Самый болотистый заповедник Хабаровского края стал частью всемирной сети
Хабаровским детям сделали бесплатные операции на сердце в Корее
Монтера-железнодорожника из ЕАО заставили вернуть деньги «РЖД» за спецодежду
Пенсионерка в ЕАО неудачно разменяла пятитысячную купюру на деньги из «Банка приколов»
Поджигателя в Хабаровском крае осудили за двойное убийство девять лет спустя
Пассажиров автобуса, ехавшего в Комсомольск, замело снегом внутри салона
Водитель на повороте насмерть сбил женщину в Хабаровске
Активисты Хабаровского края побывали на новогоднем приеме губернатора
Мэр Хабаровска «обнадежил» жильцов аварийного дома на улице Глинной
МИД Узбекистана разбирается в ситуации с избитыми в Хабаровске водителями
Погода в Хабаровске на 18 декабря 2019 года: днем до -14, без осадков
В Хабаровске спасатели дважды за сутки выезжали на места аварий