«Помеха появилась за секунду до удара»: под Хабаровском в аварии пострадал водитель

СЕГОДНЯ 07:32 2019-12-18T08:32:03+03:00

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Под Хабаровском в минувшие сутки, 17 декабря, на заснеженной дороге столкнулись две иномарки. По предварительной информации, близ села Сосновка на опасном повороте водитель автомобиля Toyota Probox не справился с управлением. Он двигался по федеральной трассе со стороны Хабаровска и потерял контроль над дорогой, выходя из закругления дороги. Универсал занесло и развернуло поперек дороги, иномарка вылетела на полосу встречного движения.

- Машина врезалась в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, которая в это время двигалась навстречу. Водитель второй машины не мог ничего сделать - помеха появилась у него на пути буквально за мгновение до удара. Удар внедорожника пришелся в правый борт Probox, почти точно в центр корпуса. Дверь была настолько искорежена, что шофер не смог самостоятельно выбраться. К тому же у него были опасные травмы. На место аварии прибыли спасатели, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного регионального отряда МЧС России.

Вытаскивать мужчину пришлось с помощью гидравлического пресса. Операция закончилась, правда, доставать водителя пришлось с другой стороны машины, через пассажирскую дверь. Его передали врачам скорой помощи. Пока известно, что у него перелом бедра.

ИСТОЧНИК KP.RU