2019-12-18T08:30:53+03:00
Общество

Хабаровчанам рассказали, как пережить Новый год безболезненно

И напомнили, что поликлиники и больницы на праздниках будут работать по спецграфику
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанам рассказали, как пережить Новый год безболезненноХабаровчанам рассказали, как пережить Новый год безболезненноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В преддверии Нового года врачи решили дать несколько рекомендаций горожанам. Они помогут празднующим благополучно пережить застолья и избежать ненужных неприятных моментов, когда выходные приходится прерывать из-за визита в больницу.

- Для начала помните, что всегда, даже несмотря на праздники, нужно соблюдать правила рационального питания. Не забывайте про физнагрузки и прогулки в парках города. Обязательно одевайтесь по погоде, - рассказали в городском управлении здравоохранения.

Не злоупотребляйте алкоголем. Если с этим все-таки переборщили, тогда следуйте советам нарколога. Пожалуйста, будьте осторожны, когда соберетесь запускать петарды, не используйте на елках игрушки из горючих материалов, не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им самостоятельно включать электрогирлянды и пользоваться электроприборами.

Обращаем внимание, что поликлиники и больницы города будут работать по режиму субботы 2, 3 и 6 января 2020 года. Подробная информация о работе поликлиник в праздничные дни опубликована на сайтах медучреждений города. Телефоны «горячих линий» в выходные и нерабочие праздничные дни в январе 2020 года:

- Министерство здравоохранения Хабаровского края - 8 (4212) 40-22-01.

- Аптеки - 8 (4212) 46-18-94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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