СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-18T08:56:58+03:00

В годовщину ЗАГС России в Хабаровском крае новорожденным приготовили подарки ФОТО: Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края

Вручать презенты будут родителям, которые в течение месяца зарегистрируют своих детей

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В Хабаровском крае решили необычно отметить профессиональный праздник работников ЗАГС. Напомним, 18 декабря сотрудники этой структуры отпразднуют годовщину со дня ее образования. В 1917 году в Советской России подписали декрет Совета народных комиссаров «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».

- В честь такого события, а также в преддверии Нового года во всех 24-х отделах ЗАГС Хабаровского края будут дарить подарки новорожденным. Презенты собираются вручать в течение месяца родителям, которые придут за свидетельствами о рождении детей, - прокомментировали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края.

Маленькие подарки подготовили при участии представителей бизнес-сообщества. По сути, это полезных мелочи, которые будут хорошим подспорьем для мам и пап. Их будут вручать непосредственно при государственной регистрации новорожденных.

ИСТОЧНИК KP.RU