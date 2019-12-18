2019-12-18T08:56:58+03:00
Общество

В годовщину ЗАГС России в Хабаровском крае новорожденным приготовили подарки

Вручать презенты будут родителям, которые в течение месяца зарегистрируют своих детей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В годовщину ЗАГС России в Хабаровском крае новорожденным приготовили подарки ФОТО: Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского краяВ годовщину ЗАГС России в Хабаровском крае новорожденным приготовили подарки ФОТО: Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае решили необычно отметить профессиональный праздник работников ЗАГС. Напомним, 18 декабря сотрудники этой структуры отпразднуют годовщину со дня ее образования. В 1917 году в Советской России подписали декрет Совета народных комиссаров «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».

- В честь такого события, а также в преддверии Нового года во всех 24-х отделах ЗАГС Хабаровского края будут дарить подарки новорожденным. Презенты собираются вручать в течение месяца родителям, которые придут за свидетельствами о рождении детей, - прокомментировали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края.

Маленькие подарки подготовили при участии представителей бизнес-сообщества. По сути, это полезных мелочи, которые будут хорошим подспорьем для мам и пап. Их будут вручать непосредственно при государственной регистрации новорожденных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Комсомольске подтопленцам, подтвердившим право на выплату в суде, нужно предоставить документы
В годовщину ЗАГС России в Хабаровском крае новорожденным приготовили подарки
В Хабаровском крае в 2020 году маткапитал будет больше
Хабаровчанам рассказали, как пережить Новый год безболезненно
«Помеха появилась за секунду до удара»: под Хабаровском в аварии пострадал водитель
Письма к Деду Морозу принимают в управлении Роспотребнадзора в Хабаровске
В Хабаровском крае одобрили больше 50 заявок на ипотеку 2 процента
В Биробиджане наряжают главную новогоднюю елку
Самый болотистый заповедник Хабаровского края стал частью всемирной сети
Хабаровским детям сделали бесплатные операции на сердце в Корее
Монтера-железнодорожника из ЕАО заставили вернуть деньги «РЖД» за спецодежду
Пенсионерка в ЕАО неудачно разменяла пятитысячную купюру на деньги из «Банка приколов»
Поджигателя в Хабаровском крае осудили за двойное убийство девять лет спустя
Пассажиров автобуса, ехавшего в Комсомольск, замело снегом внутри салона
Водитель на повороте насмерть сбил женщину в Хабаровске
Активисты Хабаровского края побывали на новогоднем приеме губернатора
Мэр Хабаровска «обнадежил» жильцов аварийного дома на улице Глинной
МИД Узбекистана разбирается в ситуации с избитыми в Хабаровске водителями
Погода в Хабаровске на 18 декабря 2019 года: днем до -14, без осадков
В Хабаровске спасатели дважды за сутки выезжали на места аварий