СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-18T09:33:07+03:00

В Комсомольске подтопленцам, подтвердившим право на выплату в суде, нужно предоставить документы Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Сделать это нужно в срок до 20 декабря

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Жителям Комсомольска-на-Амуре, пострадавшим от наводнения и подтвердившим свое право на выплаты в суде, нужно предоставить документы. Сделать это нужно в срок до 20 декабря.

- Чтобы оформить компенсацию, нужно подготовить оригинал решения суда, прошитый, с синей печатью о вступлении решения суда в законную силу, заявление, указать реквизиты расчетного счета и согласие на обработку персональных данных, в том числе на детей. Также нужны паспорта заявителя и несовершеннолетних детей и копии документов. Полный список опубликован на сайте мэрии, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что на сайте мэрии опубликованы образцы бланков заявления и согласия на обработку персональных данных. Пожалуйста, откройте вкладку «Пострадавшим от паводка». Эти же бланки можно получить в местах подачи документов:

- Центральный округ администрации города по адресу: проспект Интернациональный, 10/2, кабинет 306, тел. 52-26-15.

- Ленинский округ в администрации города по адресу: улица Калинина, 6, кабинет 311, телефон 52-25-70 и 52-25-71.

ИСТОЧНИК KP.RU