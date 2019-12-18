СЕГОДНЯ 08:25 2019-12-18T08:29:27+03:00

В Хабаровском крае в 2020 году маткапитал будет больше Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Хабаровском крае в 220 году увеличат сумму регионального маткапитала. Она составит 139 тысяч 985 рублей 10 копеек. Напомним, краевой маткап составляет 30 процентов от федерального материнского капитала, величина которого в следующем году составит 466 тысяч 617 рублей.

- Получать этот вид финансовой поддержки смогут семьи, в которых с 1 января 2020 года родится второй ребенок. В следующем году на эту меру поддержки планируется направить почти 295 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Подать документы на оформление регионального маткапа можно в центрах соцподдержки по месту жительства и в МФЦ. В режиме онлайн оформить выплату получится на сайте «Услуги27». Более подробная информация по телефону «горячей линии»: (4212) 32-64-93.

Напомним, родители в Хабаровском крае могут получать выплаты отдельно на первого ребенка и отдельно на второго.

ИСТОЧНИК KP.RU