Лесничего в Хабаровском крае обвиняют во взяточничестве с вымогательством

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-18T10:03:10+03:00

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Лесничего Средне-Амгуньского участкового лесничества обвиняют в получении взятки с вымогательством. По версии следствия, нарушение закона было допущено в период с июня 2018 года по декабрь 2019 года. Тогда фигурант вымогал у директора предприятия взятку в 500 тысяч рублей. Деньги он хотел получить за то, что «не заметит», что участок, где идет вырубка, не очищен от порубочных остатков.

- Также лесничий мог закрыть глаза на несоблюдение сроков рубок лесных насаждений и самовольное распоряжение заготовленной древесиной, принадлежащей Российской Федерации. За эти правонарушения он не привлек нарушителя к административной ответственности, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Задержали подозреваемого 6 декабря 2019 года. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело. Сам фигурант находится под стражей. За ходом разбирательств следят в прокуратуре Солнечного района.

ИСТОЧНИК KP.RU