2019-12-18T10:03:10+03:00
Общество

Лесничего в Хабаровском крае обвиняют во взяточничестве с вымогательством

В прокуратуре признали законным возбуждение уголовного дела
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Лесничего в Хабаровском крае обвиняют во взяточничестве с вымогательствомЛесничего в Хабаровском крае обвиняют во взяточничестве с вымогательствомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Лесничего Средне-Амгуньского участкового лесничества обвиняют в получении взятки с вымогательством. По версии следствия, нарушение закона было допущено в период с июня 2018 года по декабрь 2019 года. Тогда фигурант вымогал у директора предприятия взятку в 500 тысяч рублей. Деньги он хотел получить за то, что «не заметит», что участок, где идет вырубка, не очищен от порубочных остатков.

- Также лесничий мог закрыть глаза на несоблюдение сроков рубок лесных насаждений и самовольное распоряжение заготовленной древесиной, принадлежащей Российской Федерации. За эти правонарушения он не привлек нарушителя к административной ответственности, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Задержали подозреваемого 6 декабря 2019 года. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело. Сам фигурант находится под стражей. За ходом разбирательств следят в прокуратуре Солнечного района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вы - человек-эпоха»: хабаровчанин Николай Шапран отметил 95-ый день рождения
В подсобном хозяйстве под Хабаровском ввели карантин по бруцеллезу
«Вынул ножик из кармана»: любители режущих отправили в больницу двух хабаровчан
В Хабаровском крае пройдет совместный просмотр пресс-конференции Владимира Путина
Лесничего в Хабаровском крае обвиняют во взяточничестве с вымогательством
В Комсомольске подтопленцам, подтвердившим право на выплату в суде, нужно предоставить документы
В годовщину ЗАГС России в Хабаровском крае новорожденным приготовили подарки
В Хабаровском крае в 2020 году маткапитал будет больше
Хабаровчанам рассказали, как пережить Новый год безболезненно
«Помеха появилась за секунду до удара»: под Хабаровском в аварии пострадал водитель
Письма к Деду Морозу принимают в управлении Роспотребнадзора в Хабаровске
В Хабаровском крае одобрили больше 50 заявок на ипотеку 2 процента
В Биробиджане наряжают главную новогоднюю елку
Самый болотистый заповедник Хабаровского края стал частью всемирной сети
Хабаровским детям сделали бесплатные операции на сердце в Корее
Монтера-железнодорожника из ЕАО заставили вернуть деньги «РЖД» за спецодежду
Пенсионерка в ЕАО неудачно разменяла пятитысячную купюру на деньги из «Банка приколов»
Поджигателя в Хабаровском крае осудили за двойное убийство девять лет спустя
Пассажиров автобуса, ехавшего в Комсомольск, замело снегом внутри салона
Водитель на повороте насмерть сбил женщину в Хабаровске
Активисты Хабаровского края побывали на новогоднем приеме губернатора
Мэр Хабаровска «обнадежил» жильцов аварийного дома на улице Глинной
МИД Узбекистана разбирается в ситуации с избитыми в Хабаровске водителями
Погода в Хабаровске на 18 декабря 2019 года: днем до -14, без осадков
В Хабаровске спасатели дважды за сутки выезжали на места аварий