«Вынул ножик из кармана»: любители режущих отправили в больницу двух хабаровчан

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-18T12:39:24+03:00

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В Хабаровске задержали двух мужчин, подозреваемых в умышленном причинении потерпевшим тяжких травм. Первый отметился в Центральном районе города. Он заявился в общежитие на улице Панькова, стал громко стучать в дверь одной из комнат. От шума проснулся сосед, он выглянул в коридор и попросил визитеров вести себя тише.

- В ответ разбуженный мужчина услышал нецензурные выражения, началась словесная перепалка. Незваный гость вынул ножик из кармана и ударил хозяина комнаты. Пострадавшего доставили в больницу, где он сейчас проходит лечение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Еще один любитель режущих предметов – 44-летний ранее судимый горожанин устроил поножовщину рядом с домом на улице Малиновского. Происшествие также случилось ночью и закончилось ударом ножа. По данным фактам возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимально возможное наказание за эти проступки - это лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU