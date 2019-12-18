2019-12-18T12:38:19+03:00
Общество

В подсобном хозяйстве под Хабаровском ввели карантин по бруцеллезу

Очаг заболевания зафиксировали в селе Гаровка
Александр ШТААЛЬ
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В сельхоззяйстве под Хабаровском ввели карантин по бруцеллезуВ сельхоззяйстве под Хабаровском ввели карантин по бруцеллезуФото: Мария ЛЕНЦ
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В подсобном хозяйстве в селе Гаровка-1 под Хабаровском зарегистрирован очаг заболевания крупного рогатого скота бруцеллезом. В связи с этим происшествием уже приняли меры и ввели карантин на территории хозяйства.

- Также провели расследование и выяснили, что животных в ЛПХ привезли в нарушение требований ветеринарного законодательства. У владелицы не было на скотину ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, не проводили необходимые диагностические и профилактические мероприятия, не поставили животных на учет в государственной ветеринарной службе, - рассказали в краевом управлении ветеринарии.

На сегодняшний день владелице подсобного хозяйства запретили ввозить и вывозить животных, устраивать совместный выпас. Также ей нельзя использование больных бруцеллезом животных для воспроизводства стада, продавать их. Придется воздержаться от вывоза сена и соломы за пределы неблагополучного пункта и молока на продажу. Больных коров фермеру порекомендовали забить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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