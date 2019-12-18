2019-12-18T12:34:54+03:00
Общество

В Хабаровском крае пройдет совместный просмотр пресс-конференции Владимира Путина

Мероприятие запланировали на 19 декабря в Дальневосточной государственной научной библиотеке
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае пройдет совместный просмотр пресс-конференции Владимира ПутинаВ Хабаровском крае пройдет совместный просмотр пресс-конференции Владимира ПутинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае организуют совместный просмотр пресс- конференции президента России Владимира Путина. По итогу увиденное и услышанное участники встречи смогут обсудить, обменяться мнениями. Мероприятие пройдет завтра, 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

- К участию приглашают активистов, журналистов, неравнодушных граждан и лидеров общественного мнения. В Хабаровске гости соберутся в Дальневосточной государственной научной библиотеке по адресу: улица Муравьева- Амурского, 1. В Комсомольске -на- Амуре просмотр устроят в Центральной городской библиотеке имени Островского, адрес: улица Сидоренко, 1/2, в поселке Кенай – в Доме культуры на улице Пионерской, 7 А, - рассказали в пресс- службе ОНФ России в Хабаровском крае.

Полный список адресов, где организуют совместные просмотры, смотрите на сайте движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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