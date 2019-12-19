2019-12-19T00:57:21+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 19 декабря 2019 года: днем до -18, без осадков

Погода на севере Хабаровского края заметно испортится
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 19 декабря 2019 года: днем до -18, без осадковПогода в Хабаровске на 19 декабря 2019 года: днем до -18, без осадковФото: Евгения ГУСЕВА
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Ухудшение погодных условий прогнозируют в Тугуро-Чумиканском, Николаевском и Ульчском районах, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -14-16.

В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -25 до -23, днем от -18 до -16, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 19 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -13-15.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -12-14.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -31-33. Днем -20-22.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -37-39. Днем -25-27.

В Николаевске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер западный 12-17 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -22-24.

В Охотске преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -17-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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