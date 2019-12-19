2019-12-19T05:42:44+03:00
Общество

«Администрация запретить продажу снюсов не может»: мэр Хабаровска воззвал к совести торговцев

К родителям и учителям Сергей Кравчук обратился с просьбой поговорить с детьми
Ольга КИВА
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«Администрация запретить продажу снюсов не может»: мэр Хабаровска воззвал к совести торговцев«Администрация запретить продажу снюсов не может»: мэр Хабаровска воззвал к совести торговцевФото: Администрация Хабаровска
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Хабаровск не остался в стороне от проблемы снюсов. В краевой столице уже были прецеденты, когда дети покупали смертельно опасные «конфеты» и ели их, не подозревая о том, какой вред наносят своему здоровью. Отметим, что никотиносодержащий продукт даже в небольших дозах формирует зависимость. В нем содержится огромный процент никотина, сопоставимый с несколькими пачками сигарет.

- Администрация города запретить продажу не может, но я прошу предпринимателей очистить прилавки от снюса. Также просьба к учителям и родителям - пожалуйста, поговорите с детьми, объясните им, что снюс – это смертельно опасное увлечение, - отметил Сергей Кравчук.

Напомним, свободная продажа снюсов уже обернулась трагическими последствиями. Так, в некоторых регионах России уже были случаи тяжелых отравлений этой «конфетами», в том числе и с летальными исходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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