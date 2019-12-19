«Администрация запретить продажу снюсов не может»: мэр Хабаровска воззвал к совести торговцев

СЕГОДНЯ 02:01 2019-12-19T05:42:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Хабаровск не остался в стороне от проблемы снюсов. В краевой столице уже были прецеденты, когда дети покупали смертельно опасные «конфеты» и ели их, не подозревая о том, какой вред наносят своему здоровью. Отметим, что никотиносодержащий продукт даже в небольших дозах формирует зависимость. В нем содержится огромный процент никотина, сопоставимый с несколькими пачками сигарет.

- Администрация города запретить продажу не может, но я прошу предпринимателей очистить прилавки от снюса. Также просьба к учителям и родителям - пожалуйста, поговорите с детьми, объясните им, что снюс – это смертельно опасное увлечение, - отметил Сергей Кравчук.

Напомним, свободная продажа снюсов уже обернулась трагическими последствиями. Так, в некоторых регионах России уже были случаи тяжелых отравлений этой «конфетами», в том числе и с летальными исходами.

ИСТОЧНИК KP.RU