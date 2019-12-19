2019-12-19T05:21:29+03:00
Общество

Ветеранов в Хабаровске поздравят открытками, созданными руками горожан

Сначала эти работы представят на выставке «Рождественская открытка»
Александр ШТААЛЬ
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Ветеранов в Хабаровске поздравят открытками, созданными руками горожанВетеранов в Хабаровске поздравят открытками, созданными руками горожанФото: Хабаровская епархия
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В Хабаровске завершился конкурс «Рождественская открытка». Горожане создали и прислали на творческое состязание в общей сложности больше 500 работ. Трудились над ними люди разных возрастов, начиная с пяти лет и старше 61 года.

Как сообщили в пресс- службе Хабаровской епархии, конкурс проводили с целью выявления талантливых и одаренных людей любого возраста в области изобразительного искусства. Также подобные мероприятия помогают воспитывать подрастающее поколение, приобщать детей, подростков, молодежь, а также старшее поколение к православной культуре, подпитывать их любовь к Родине.

Конкурсные работы сначала представили на выставке, которая проходит в ТОГУ. Когда она закроется, экспонаты вручат подопечным Домов ветеранов и кризисных центров Хабаровского края, когда будут поздравлять с Рождеством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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