2019-12-19T05:20:32+03:00
Происшествия

Автолюбитель в ЕАО заявил об угоне после того, как сбил двух людей

За счет такого «маневра» мужчина рассчитывал избежать ответственности
Александр ШТААЛЬ
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Автолюбитель в ЕАО заявил об угоне после того, как сбил двух людейАвтолюбитель в ЕАО заявил об угоне после того, как сбил двух людейФото: Олег ЗОЛОТО
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В Еврейской автономии 29-летний житель села Биджан стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в заведомо ложном доносе. Парень сообщил в полицию, что у него угнали машину, во время расследования выяснились интересные подробности этого инцидента.

- В своем заявлении фигурант указал, что в ночь на 23 ноября 2019 года неизвестный совершил кражу его автомобиля марки Toyota Sprinter. Пока проводили проверку по факту случившегося, выяснили, что автолюбитель сбил двух пешеходов и скрылся в неизвестном направлении. Потом он решил заявить об угоне, чтобы избежать ответственности, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении автовладельца возбудили уголовное дело по статье «Ложный донос о совершении преступления». По факту дорожно-транспортного происшествия водителя привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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