Современные прятки детей могут довести до инфаркта родителей в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 04:59 2019-12-19T05:15:21+03:00

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Современные дети отличаются изобретательностью. Они смогли «усовершенствовать» обычную игру в прятки до такой степени, что у родителей учащается сердцебиение. Речь идет о новом увлечении под названием «Исчезнуть на 24 часа». Информация о нем распространяется в социальных сетях.

- Условие игры – просто нужно исчезнуть на 24 часа, выключить мобильный телефон, не пользоваться гаджетами, не сообщать о своих планах близким. Для несовершеннолетних это кажется забавой, но были случаи, когда после исчезновения ребенка родителей «скорая» увозила в больницу с сердечным приступом, - рассказывают в ПСО «Амур-Поиск».

Одна из таких участниц - московская школьница. Она пропала в половине четвертого, когда возвращалась с занятий, ее телефон отключился. Ни друзья, ни одноклассники не знали, где она. Искать девочку бросились добровольцы из отряда «Лиза Алерт», учителя из школы, родители одноклассников. В социальных сетях каждый час – огромное количество перепостов с просьбой поделиться хоть какой-нибудь информацией. Когда школьницу нашли, она рассказала, что просто играла в прятки. Это был своеобразный ответ родителям после ссоры с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU