2019-12-19T06:22:33+03:00
Политика

В правительстве Хабаровского края упразднили должность вице-губернатора

Соответствующие изменения внесли в Устав Хабаровского края
Александр ШТААЛЬ
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В правительстве Хабаровского края упразднили должность вице-губернатораВ правительстве Хабаровского края упразднили должность вице-губернатораФото: Правительство Хабаровского края
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В правительстве Хабаровского края официально упразднили должность вице- губернатора. Соответствующие корректировки уже внесли в Устав Хабаровского края. Об этом сообщили в пресс- службе краевого правительства.

Ранее инициативу насчет этого поста озвучил глава региона Сергей Фургал. Губернатор объяснял свою идею предельно ясно - предпринятая мера позволит исключить дублирование руководящих функций, а также поможет сократить бюджетные расходы. Поправки, предложенные главой края, обсуждали депутаты Законодательной думы на одном из заседаний.

Согласно новому закону координировать деятельность правительства края теперь будет лично губернатор. На время отсутствия главы региона, эти обязанности будет исполнять один из первых заместителей Сергея Фургала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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