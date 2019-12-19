2019-12-19T06:44:59+03:00
Общество

Детские сады в Биробиджане проверили после сообщений о минировании

Дети уже вернулись в дошкольные учреждения №№ 5, 24 и 43
Александр ШТААЛЬ
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Детские сады в Биробиджане проверили после сообщений о минированииДетские сады в Биробиджане проверили после сообщений о минированииФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане утро, 19 декабря началось для детсадовцев с эвакуации. Так, в спешном порядке покидать помещения пришлось воспитанникам дошкольных учреждений №№5, 24, 29, 31, 43 и 48. На данный момент уже проверили детсады №№5, 24 и 43, дети уже вернулись в здания и продолжают заниматься.

- Здания осмотрели взрывотехники и кинологи с собаками. Никаких взрывных устройств не обнаружено. На руки заведующим выдали акты обследования. Сады работают в штатном режиме, - рассказала заместитель мэра Биробиджана по социальным вопросам, образования и культуре Наталья Петрушкова.

Предварительно известно, что сообщения о минировании получили 12 детских садов. Осмотр других зданий продолжается.

Во время эвакуации скончалась воспитатель из детского сада №24. Ей было 74 года. Женщине стало плохо, вызвали скорую, но помочь, увы, не смогли. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, что волна минирований также прокатилась и по детским садам в Хабаровске. В общей сложности неизвестные «заминировали» порядка 50 учреждений. Также срочную эвакуацию дошколят провели и в Комсомольске-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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