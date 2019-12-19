2019-12-19T09:40:03+03:00
Дом. Семья

В заповедном лесу Хабаровского края кабаны на камеру искупались в грязи

Копытные спустились с высот Хехцира в подножье гор, где и «попались» в фотоловушку
Ольга КИВА
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В заповедном лесу Хабаровского края кабаны «на камеру» купались в грязиВ заповедном лесу Хабаровского края кабаны «на камеру» купались в грязиФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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За жизнью животных в заповедных лесах Хабаровского края продолжают пристально следить ученые с помощью фотоловушек. Последний рейд по местам в районе ручьев Сосненский и Быкова, где они установлены, оказался с очень хорошим результатом. В фотоархив попали кадры купания кабанов, тигр на прогулке и лисица. Также специалисты обследовали территорию и сделали по этому поводу небольшие выводы.

Кадр купания кабанов Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Кадр купания кабановФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Ни одного следа медведя и енотовидной собаки не увидели,- комментирует Алексей Готванский, сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье».- Значит, залегли по берлогам и норам, поняли, что зима пришла. Были тигриные следы и недельной давности, и свежие – это тигр Одыр гуляет в своих угодьях. Копытные спустились с высот Хехцира в подножье гор. В этих местах меньше снега и много корма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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