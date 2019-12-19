В Хабаровский край доставили больше 30 машин скорой помощи

СЕГОДНЯ 08:03 2019-12-19T09:36:54+03:00

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В Хабаровский край доставили 34 автомобиля скорой помощи. Закупка общей стоимостью около 100 миллионов рублей стала реальностью за счет финансирования из федерального бюджета. Среди автомобилей 32 класса «В» и два класса «С».

- Машинами заменят имеющийся, порядком изношенный транспорт. Их направят в муниципальные образования. Так, в Хабаровске останутся девять новых машин, в Комсомольске-на-Амуре – два автомобиля, - рассказали в краевом минздраве.

Между районами автомобили класса «В» (УАЗ) распределят следующим образом. В Комсомольский отправят две машины, в Хабаровский – две, в Ульчский – одну, в Николаевский – две, в район имени Лазо – две, в Вяземский одну, в Бикинский – одну, в Нанайский – одну, в Амурский – две, в Советско - Гаванский – одну, в Ванинский – одну, в Верхнебуреинский – две, в Охотский – одну, в Солнечный – две, в Аяно – Майский – одну, в Тугуро-Чумиканский - одну.

В ближайшие дни 30 процентов выездных бригад пересядут на новые автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU