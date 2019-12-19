2019-12-19T08:55:37+03:00
Общество

С полтысячи земельных наделов предоставили многодетным семьям в 2019 году

Участки получили больше 11 тысяч граждан
Ольга КИВА
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С полтысячи земельных наделов предоставили многодетным семьям в 2019 году ФОТО: Министерство имущественных отношений Хабаровского краяС полтысячи земельных наделов предоставили многодетным семьям в 2019 году ФОТО: Министерство имущественных отношений Хабаровского края
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В Хабаровском крае многодетным семьям в 2019 году предоставили около 500 земельных наделов. Среди новоиспеченных землевладельцев больше 11 тысяч многодетных граждан. Отметим, что в этом году наделы выделяли на территории практически всех муниципальных образований.

Как рассказали в министерстве имущественных отношений Хабаровского края, исключением стали Аяно- Майский, Охотский, Тугуро- Чумиканский и имени Полины Осипенко районы. Там нет многодетных семей, состоящих на учете для получения бесплатной земли.

Напомним также, что в этом году многодетные семьи теперь оформляют участки под жилищное строительство сразу в собственность без условия предварительной аренды. Также для граждан, которые уже получили свои наделы в аренду без проведения торгов, предусмотрено право переоформить их в собственность бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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