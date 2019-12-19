2019-12-19T09:32:42+03:00
Общество

Россельхозбанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки

Теперь рефинансировать ипотечный кредит возможно по ставке от 8% годовых
Петр САМСОНОВ
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Россельхозбанк снизил ставки по рефинансированию ипотекиРоссельхозбанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки
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Россельхозбанк продолжает снижать ставки по акции «Не переплачивай».

Условия акции предполагают рефинансирование кредита, ранее предоставленного на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком. Сумма кредита до 20 млн рублей, срок кредитования – до 30 лет.

Специальные процентные ставки по акции «Не переплачивай» действуют до 31.01.2020 включительно. Подробные условия акции размещены на сайте банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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