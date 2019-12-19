2019-12-19T09:51:41+03:00
Общество

В Хабаровский край доставили партию школьных автобусов

Все машины отечественного производства
Ольга КИВА
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В Хабаровский край доставили партию школьных автобусов ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского краяВ Хабаровский край доставили партию школьных автобусов ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края
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В Хабаровский край доставили семь новых школьных автобусов. Все машины отечественного производства. Они предназначены для муниципальных районов. Из имеющихся автобусов пять марки «ПАЗ». Их передали в школы района имени Лазо, Бикинского, Комсомольского, Охотского и Хабаровского районов. Ещё один «ПАЗ» получит краевая школа-интернат № 6, а автобус «ГАЗ» отправили в школу-интернат №19 в поселок Берёзовый Солнечного района.

- В автобусах от 10 до 32 посадочных мест, сиденья оборудованы специальными ремнями безопасности. Есть дополнительная ступенька, чтобы подняться в автобус могли самые маленькие пассажиры. В салонах имеются кнопки экстренной связи с водителем, а рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей установками. К слову, с открытой дверью автобус не тронется с места, этот момент предусмотрели в целях безопасности, - прокомментировали краевом министерстве образования.

Напомним, в январе в регион уже доставили 14 автобусов «ПАЗ» и по два автобуса «ГАЗ» и «КАВЗ». Машины передали в школы Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Советско-Гаванского, Солнечного, имени Лазо и имени Полины Осипенко районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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