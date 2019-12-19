СЕГОДНЯ 09:28 2019-12-19T09:31:57+03:00

Почти все «заминированные» детские сады в Биробиджане проверили взрывотехники и кинологи Фото: администрация Биробиджана

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В Биробиджане заканчивают обследование «заминированных» детских садов. По последним данным, взрывотехники и кинологи заканчивают работу в двух последних учреждениях. По остальным 11 детсадам информация о минировании зданий не подтвердилась.

- Заведующим проверенных учреждений на руки выдали соответствующие акты, - рассказала Наталья Петрушкова, заместитель мэра Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуре. – Детсады заработали в штатном режиме. Всего за сегодняшний день эвакуировали две тысячи 333 ребенка и 456 человек персонала.

Напомним, хоть сообщение об опасности оказалось ложным, но жертва в этом происшествии есть. Во время эвакуации в детском саду №24 скончалась воспитатель. Ей было 74 года. Женщине стало плохо, вызвали скорую помощь, но помочь ей, увы, не смогли. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Отметим также, что волна минирований детсадов прокатилась в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU