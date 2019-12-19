СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-19T10:56:19+03:00

В 2019 году поступило на четыре процента больше обращений, чем в 2018 году

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Хабаровчане стали чаще жаловаться в мэрию. По предварительной информации, в 2019 году от горожан поступило на четыре процента больше обращений, чем в 2018 году. Всего в городской администрации приняли и обработали около 22 тысяч обращений.

- На вопросы населения отвечали во время личных приемов, в общественно-консультационной приемной главы города, а также по телефону «горячих» телефонных линий. Практика показывает, что шквал вопросов возникает из-за того, что люди не обладают нужной информацией, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что жалобы от горожан принимают в аккаунте мэра Сергея Кравчука в Instagram. С начала года подписчики получили 700 ответов и разъяснений на волнующие их вопросы. В ходе прямых трансляций, которые проводятся каждый месяц, глава Хабаровска успевает ответить на 30-35 вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU