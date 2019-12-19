Хабаровчанин устроил расставание бывшей девушки с автомобилем

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-19T12:16:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Хабаровска оставила автомобиль на парковке медучреждения, а когда вернулась за ним, то обнаружила, что транспортное средство отсутствует. Горожанка позвонила в полицию и заявила об угоне. Найти злоумышленника, причастного к пропаже авто, удалось по горячим следам.

- Во время расследования этого инцидента полицейские задержали 21-летнего горожанина. Он оказался бывшим парнем заявительницы, с которой некоторое время назад разорвал отношения. Выяснилось, что у фигуранта был запасной ключ от машины. Им-то он и воспользовался, когда забирал авто, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении молодого человека уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Максимально возможное наказание за этот проступок – это лишение свободы на срок до пяти лет. Пока идут разбирательства, горожанин находится на свободе под подпиской о невыезде. Автомобиль вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU