На протоке Кезьба в Хабаровском крае машина провалилась под лед

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-19T12:15:29+03:00

Никто из людей не пострадал, «выжила» и сама иномарка

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В социальной сети появились фотографии с места происшествия на протоке Кезьба. Сообщение опубликовали непосредственно участники неприятного события. К счастью, никто из людей не пострадал, да и сама машина «выжила», правда, ей требуется ремонт.

Автор публикации настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее во время поездки в районе протоки. Также он рассказывает, что машину удалось вытащить на сушу и через сутки доставить в город. Во время происшествия у иномарки пострадала кузовная часть.

Присоединяемся к рекомендациям автора публикации. Убедительно просим автолюбителей соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования безопасности движения по зимникам и ледовым переправам. Пожалуйста, соблюдай скоростной режим, выполняйте требования дорожных знаков, уважайте других водителей на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU