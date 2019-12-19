На протоке Кезьба в Хабаровском крае машина провалилась под лед
В социальной сети появились фотографии с места происшествия на протоке Кезьба. Сообщение опубликовали непосредственно участники неприятного события. К счастью, никто из людей не пострадал, да и сама машина «выжила», правда, ей требуется ремонт.
Автор публикации настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее во время поездки в районе протоки. Также он рассказывает, что машину удалось вытащить на сушу и через сутки доставить в город. Во время происшествия у иномарки пострадала кузовная часть.
Присоединяемся к рекомендациям автора публикации. Убедительно просим автолюбителей соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования безопасности движения по зимникам и ледовым переправам. Пожалуйста, соблюдай скоростной режим, выполняйте требования дорожных знаков, уважайте других водителей на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU