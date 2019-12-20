СЕГОДНЯ 02:10 2019-12-20T02:10:07+03:00

Погода в Хабаровске на 20 декабря 2019 года: днем до -18, без осадков Фото: Иван ВИСЛОВ

Погода в Хабаровском крае морозная и без осадков

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -14-16.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -23 до -25, днем от -16 до -18, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 20 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -15-17.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -12-14.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -33-35. Днем -20-22.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -37-39. Днем -24-26.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -22-24.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -21-23.

ИСТОЧНИК KP.RU