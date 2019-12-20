«Такую операцию провели впервые»: врачи московской больницы спасли мальчика из Хабаровска, удалив сложную опухоль

СЕГОДНЯ 02:10 2019-12-20T02:10:32+03:00

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В одной из московских больниц провели первую операцию по удалению сложной опухоли на мочевом пузыре. Пациентом стал восьмилетний мальчик из Хабаровска. Последние два месяца он страдал от постоянных головных болей и высокого артериального давления, которое держалось на уровне 200/160 мм ртутного столба.

Сначала ребенка обследовали хабаровские врачи, они же и выявили новообразование, которое влияло на уровень артериального давления. Опухоль выросла буквально за два месяца и оказывала негативное влияние на весь организм. Родители искали врача, который смог бы прооперировать ребенка и обратились в московскую больницу.

- Опухоль располагалась в стенке мочевого пузыря, что встречается крайне редко. Операция была сопряжена с определенными рисками. После удаления новообразования артериальное давление могло резкого упасть, что повлекло бы неблагоприятный исход, - рассказал Олег Шмыров, заведующий отделением детской урологии и андрологии Морозовской больницы, кандидат медицинских наук.

Врачи решились сделать операцию хабаровчанину, и даже провели ее малотравматичным способом, то есть лапароскопически. Однако во время операции врачи увидели, что опухоль легче отделить от здоровых тканей, чем казалось. Для этого понадобилось удалить часть мочеточника и семявыносящего протока. Оставшихся отделов было достаточно, чтобы сформировать полноценный мочевой пузырь и реимплантировать мочеточник. Операция длилась около пяти часов. Новообразование убрали через троакарную рану и установили стент.

После операции хабаровчанин быстро восстановился. Врачи в большой долей вероятности заверили, что рецидива заболевания не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU