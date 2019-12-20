СЕГОДНЯ 05:06 2019-12-20T05:56:16+03:00

В Еврейской автономии под снегом нашли свалку Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Еврейской автономии проверяющие нашли свалку, припорошенную снегом. Мало того, что некто сбрасывал на территории твердые бытовые отходы, так еще и участок оказался из категории земель сельхозназначения. В общей сложности захламлен был участок площадью около 300 квадратных метров, расположенный в районе села Ручейки Октябрьского района.

- Во время проверки специалисты сверили географические координаты с публичной кадастровой картой Россреестра. Так, собственно, и выяснили, какая именно земля пострадала от варварства людей, - прокомментировали в пресс- службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Материалы проверки на сегодняшний день уже передали по подведомственности в Приамурское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Далее в ведомстве примут необходимые меры для решения проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU