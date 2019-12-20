2019-12-20T07:01:27+03:00
Общество

Женщина, 22 года прожившая в Германии, перебралась в Хабаровск по программе переселения

Ольгу Юстас устраивает на Дальнем Востоке все, даже несмотря на трудности
Александр ШТААЛЬ
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Женщина, 22 года прожившая в Германии, перебралась в Хабаровск по программе переселенияЖенщина, 22 года прожившая в Германии, перебралась в Хабаровск по программе переселенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России продолжает действовать программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. В этом году традиционно подвели итоги ее реализации. Особое внимание уделили переселенцам, которые решили перебраться на Дальний Восток. Таких в 2019 году больше пяти тысяч, в целом за время действия программы – больше 50 тысяч человек.

- Соотечественники часто выбирают для переезда такие регионы, как Хабаровский и Приморский края. К слову, Дальневосточный федеральный округ – один из трех в стране, где отмечают положительную динамику по количеству прибывших соотечественников, - прокомментировали в пресс-службе Минвостокразвития.

Среди переселенцев, которые выбрали для переезда Хабаровский край, Ольга Юстус. Она решилась на такой шаг в апреле 2019 года. Женщина прожила в Германии 22 года, в Россию решила вернуться, когда узнала о госпрограмме. Она несколько лет просто читала, изучала, смотрела ролики соотечественников.

- Когда точно решила, что уеду, начала рассматривать Дальний Восток. Хотелось куда-нибудь в деревню или поселок городского типа, подальше, севернее, но понимала, что подходящую работу в своем возрасте не найду. Поэтому стала рассматривать города Дальнего Востока. Многие отговаривали, но я была уверена, что хочу именно сюда. В итоге все сошлось на Хабаровске. Мне нравится в России и нравится в Хабаровске. Никогда здесь раньше не бывала, но сейчас даже со всеми трудностями, меня устраивает все, – рассказала Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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