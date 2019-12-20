2019-12-20T06:51:17+03:00
Общество

В ЕАО привлекут после появления в суде пьяную женщину без документов

Посетительнице грозит штраф до тысячи рублей
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО привлекут после появления в суде пьяную женщину без документовВ ЕАО привлекут после появления в суде пьяную женщину без документовФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Жительница Еврейской автономии буквально на входе в здание суда получила штраф. Все потому что она успела нарушить правила поведения. Мало того, что нарушительница пыталась попасть внутрь, не имея при себе никаких документов, так еще и была пьяна.

- Небольшое происшествие случилось в здании Октябрьского судебного участка Ленинского района. Посетительница уверяла, что она должна участвовать в судебном заседании. О ситуации доложили мировому судье, а судебный пристав предложил гражданке покинуть здание суда. Та ответила резким отказом, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В связи со сложившейся ситуацией в отношении нарушителя составили административный протокол. За проступок ее могут оштрафовать. Сумма взыскания варьируется в пределах 500-1000 рублей. Жителям края напоминают, правила поведения необходимо соблюдать не только в здании суда, но и в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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