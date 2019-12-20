Новогодние каникулы за границей для тысяч жителей Хабаровского края под угрозой срыва
Больше девяти тысяч жителей Хабаровского края рискуют лишиться возможности отметить Новый год за границей. Причина тому неоплаченные квитанции за электричество. Об задолженности местному населению напоминают всеми доступными способами – указывают в квитанции, присылают уведомления. Кроме того, в здании аэропорта в Хабаровске организовали стационарный пост «В Новый год – без долгов!».
- На месте находятся сотрудники УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО и «Хабаровскэнергосбыта». Желающие могут подойти к ним и уточнить информацию об имеющейся задолженности или ее отсутствии. Проверка занимает не больше двух минут, - рассказали в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».
К слову, «перестраховались» с помощью специалистов уже больше 140 пассажиров. Двое из них на месте оплатили долг за потребленные энергоресурсы.
К жителям края обращаются с просьбой вовремя оплачивать квитанции за потребленные энергоресурсы. В рамках судебного разбирательства Дальневосточная энергетическая компания идет навстречу должникам и предоставляет возможность погасить задолженность, не дожидаясь решения суда, и заключить договор о реструктуризации.
ИСТОЧНИК KP.RU