СЕГОДНЯ 07:27 2019-12-20T07:27:59+03:00

Новогодние каникулы за границей для тысяч жителей Хабаровского края под угрозой срыва ФОТО: ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт»

Изменить размер текста: A A

Больше девяти тысяч жителей Хабаровского края рискуют лишиться возможности отметить Новый год за границей. Причина тому неоплаченные квитанции за электричество. Об задолженности местному населению напоминают всеми доступными способами – указывают в квитанции, присылают уведомления. Кроме того, в здании аэропорта в Хабаровске организовали стационарный пост «В Новый год – без долгов!».

- На месте находятся сотрудники УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО и «Хабаровскэнергосбыта». Желающие могут подойти к ним и уточнить информацию об имеющейся задолженности или ее отсутствии. Проверка занимает не больше двух минут, - рассказали в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

К слову, «перестраховались» с помощью специалистов уже больше 140 пассажиров. Двое из них на месте оплатили долг за потребленные энергоресурсы.

К жителям края обращаются с просьбой вовремя оплачивать квитанции за потребленные энергоресурсы. В рамках судебного разбирательства Дальневосточная энергетическая компания идет навстречу должникам и предоставляет возможность погасить задолженность, не дожидаясь решения суда, и заключить договор о реструктуризации.

ИСТОЧНИК KP.RU