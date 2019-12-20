2019-12-20T07:27:59+03:00
Общество

Новогодние каникулы за границей для тысяч жителей Хабаровского края под угрозой срыва

Причина тому неоплаченные квитанции за электричество
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Новогодние каникулы за границей для тысяч жителей Хабаровского края под угрозой срыва ФОТО: ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт»Новогодние каникулы за границей для тысяч жителей Хабаровского края под угрозой срыва ФОТО: ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт»
Изменить размер текста:

Больше девяти тысяч жителей Хабаровского края рискуют лишиться возможности отметить Новый год за границей. Причина тому неоплаченные квитанции за электричество. Об задолженности местному населению напоминают всеми доступными способами – указывают в квитанции, присылают уведомления. Кроме того, в здании аэропорта в Хабаровске организовали стационарный пост «В Новый год – без долгов!».

- На месте находятся сотрудники УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО и «Хабаровскэнергосбыта». Желающие могут подойти к ним и уточнить информацию об имеющейся задолженности или ее отсутствии. Проверка занимает не больше двух минут, - рассказали в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

К слову, «перестраховались» с помощью специалистов уже больше 140 пассажиров. Двое из них на месте оплатили долг за потребленные энергоресурсы.

К жителям края обращаются с просьбой вовремя оплачивать квитанции за потребленные энергоресурсы. В рамках судебного разбирательства Дальневосточная энергетическая компания идет навстречу должникам и предоставляет возможность погасить задолженность, не дожидаясь решения суда, и заключить договор о реструктуризации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае на борьбу с бедностью потратили больше 50 миллионов рублей
В Комсомольске перепишут больше 245 тысяч горожан
В Хабаровском районе 18 декабря открыли две ледовые переправы
В Биробиджане простятся с воспитателем, погибшим при эвакуации детей
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 11 месяцев увеличилась в 2 раза
Бездыханное тело нашли пожарные в сгоревшем доме в Хабаровске
В Еврейской автономии 31 декабря сделали выходным днем
Новогодние каникулы за границей для тысяч жителей Хабаровского края под угрозой срыва
В ЕАО привлекут после появления в суде пьяную женщину без документов
Женщина, 22 года прожившая в Германии, перебралась в Хабаровск по программе переселения
В Хабаровске запасли 70 миллионов рублей на ликвидацию возможных ЧС
В Хабаровском крае осудили азартных конспираторов
В Еврейской автономии под снегом нашли свалку
«Такую операцию провели впервые»: врачи московской больницы спасли мальчика из Хабаровска, удалив сложную опухоль
Погода в Хабаровске на 20 декабря 2019 года: днем до -18, без осадков
В Хабаровском крае нашли дикого кабана, зараженного африканской чумой
На протоке Кезьба в Хабаровском крае машина провалилась под лед
Хабаровчанин устроил расставание бывшей девушки с автомобилем
Хабаровчане стали чаще жаловаться в мэрию
В Хабаровском крае открыли новую пожарную часть
В Хабаровский край доставили партию школьных автобусов
Почти все «заминированные» детские сады в Биробиджане проверили взрывотехники и кинологи
Россельхозбанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки