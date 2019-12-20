2019-12-20T08:57:22+03:00
Общество

В Биробиджане простятся с воспитателем, погибшим при эвакуации детей

Прощание состоится 23 декабря
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане простятся с воспитателем, погибшим при эвакуации детейВ Биробиджане простятся с воспитателем, погибшим при эвакуации детейФото: Артем КИЛЬКИН
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В Биробиджане простятся с воспитателем детского сада №24, погибшим при эвакуации детей. Напомним, трагедия случилась вчера, 19 декабря. Валентина Владимировна вместе с другими сотрудниками учреждения выводила детей на улицу. В какой-то момент она почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи уже ничем не смогли ей помочь.

Валентина Владимировна Сигаева посвятила заботе о маленьких биробиджанцев. Заботе и воспитанию о малышах она отдала 51 год, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Прощание с воспитательницей состоится 23 декабря с 10:30 до 11:00 в ритуальном зале по улице Советской, 70Е.

Напомним, эвакуация детей началась после того, как на электронные адреса дошкольных учреждений пришли сообщения от неизвестных лиц о минированиях. Тревожный сигнал потупил в детские сады №№ №№ 5, 24, 29, 31, 43 и 48. По итогу проверки взрывотехники и кинологи не нашли ничего, что угрожало бы жизни детей и сотрудников учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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