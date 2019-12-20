2019-12-20T09:54:15+03:00
Общество

В Комсомольске перепишут больше 245 тысяч горожан

Подготовку и проведение Всероссийской переписи 2020 года обсудили накануне
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске перепишут больше 245 тысяч горожанВ Комсомольске перепишут больше 245 тысяч горожанФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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В Комсомольске -на- Амуре готовятся к проведению Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Предстоящие мероприятия в связи с этим обсудили накануне на заседании рабочей группы администрации города Юности.

- В планах переписать больше 245 тысяч горожан, которые проживают в семи тысячах 625 многоквартирных и частных домах. В связи с этим в городе создадут 74 переписных и 446 счетных участков. Средняя нагрузка на один переписной участок составляет три тысячи 316 человек, а на один счетный участок – 550 человек, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Во время Всероссийской переписи задействуют 683 работника. Из них 446 - это переписчики счетных участков, 74 – переписчики стационарных участков и 74 заведующих переписными участками. Напомним, последняя перепись населения проходила в России в 2010 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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