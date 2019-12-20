2019-12-20T09:33:39+03:00
Общество

В Хабаровском районе 18 декабря открыли две ледовые переправы

Первая проходит через реку Кур, вторая - через реку Тунгуска
Ольга КИВА
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В Хабаровском районе 18 декабря открыли две ледовые переправы ФОТО: Официальный сайт администрации Хабаровского муниципального районаВ Хабаровском районе 18 декабря открыли две ледовые переправы ФОТО: Официальный сайт администрации Хабаровского муниципального района
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В Хабаровском районе Хабаровского края 18 декабря открыли две ледовые переправы. Одну обустроили через реку Кур в 27 километрах выше по течению от села Новокуровка, вторую – через реку Тунгуска в 2,5 километрах ниже по течению от устья реки Кур. Трассы уже освидетельствовали, признали их соответствующими требованиям.

- Среди характеристик объектов - толщина льда составляет 50-55 сантиметров, ширина полосы переправы – восемь метров. Максимально допустимый вес машин, которые могут ездить по временным дорогам, до 10 тонн, - прокомментировали в администрации Хабаровского района.

Автолюбителей убедительно просят воздержаться от поездок по льду в местах, где это запрещено. Пожалуйста, следуйте требования дорожных знаков, обращайте внимание на информационные стенды, установленные у спусков к рекам. Помните, маленькая ошибка может привести к большим последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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