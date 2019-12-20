2019-12-20T10:11:13+03:00
Общество

В Хабаровском крае на борьбу с бедностью потратили больше 50 миллионов рублей

Предварительные итоги 2019 года озвучили в региональном министерстве соцзащиты
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровске на борьбу с бедностью потратили больше 50 миллионов рублейВ Хабаровске на борьбу с бедностью потратили больше 50 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае на борьбу с бедностью в 2019 году потратили 53,6 миллиона рублей. По предварительным данным около четырех тысяч семей в регионе оформили социальный контракт. Речь идет о мере поддержки, которая позволяет открыть свое дело, завести личное подсобное хозяйство, обучиться новой профессии.

- На полученные деньги можно отремонтировать жилье и хозпостройки, обеспечить посещение детьми школы. Сумма контракта зависит от разных факторов. В этом году его средний размер составил около 14 тысяч рублей, для многодетных семей - более 20 тысяч рублей, - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Также в ведомстве на примере семьи из Хабаровска показали, как действует мера поддержки. Супруги в первый раз заключили социальный контракт в 2013 году на ведение личного подсобного хозяйства. Тогда они получили 15 тысяч рублей, купили теплицу. За время дачного сезона семья смогла обеспечить себя свежими овощами, заготовками на зиму, получила хорошую прибавку от продажи выращенной рассады и овощей. Также помощь горожанам оказали в 2015 году, выделив 30 тысяч рублей, на которые они купили 25 кур-несушек и корма. Дополнительный доход семья стала получать уже через месяц от реализации яиц и куриного мяса. В этом году за счет социального контракта семья стала разводить собак породы аляскинский маламут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае на борьбу с бедностью потратили больше 50 миллионов рублей
В Комсомольске перепишут больше 245 тысяч горожан
В Хабаровском районе 18 декабря открыли две ледовые переправы
В Биробиджане простятся с воспитателем, погибшим при эвакуации детей
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 11 месяцев увеличилась в 2 раза
Бездыханное тело нашли пожарные в сгоревшем доме в Хабаровске
В Еврейской автономии 31 декабря сделали выходным днем
Новогодние каникулы за границей для тысяч жителей Хабаровского края под угрозой срыва
В ЕАО привлекут после появления в суде пьяную женщину без документов
Женщина, 22 года прожившая в Германии, перебралась в Хабаровск по программе переселения
В Хабаровске запасли 70 миллионов рублей на ликвидацию возможных ЧС
В Хабаровском крае осудили азартных конспираторов
В Еврейской автономии под снегом нашли свалку
«Такую операцию провели впервые»: врачи московской больницы спасли мальчика из Хабаровска, удалив сложную опухоль
Погода в Хабаровске на 20 декабря 2019 года: днем до -18, без осадков
В Хабаровском крае нашли дикого кабана, зараженного африканской чумой
На протоке Кезьба в Хабаровском крае машина провалилась под лед
Хабаровчанин устроил расставание бывшей девушки с автомобилем
Хабаровчане стали чаще жаловаться в мэрию
В Хабаровском крае открыли новую пожарную часть
В Хабаровский край доставили партию школьных автобусов
Почти все «заминированные» детские сады в Биробиджане проверили взрывотехники и кинологи
Россельхозбанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки