В Хабаровском крае на борьбу с бедностью потратили больше 50 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-20T10:11:13+03:00

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В Хабаровском крае на борьбу с бедностью в 2019 году потратили 53,6 миллиона рублей. По предварительным данным около четырех тысяч семей в регионе оформили социальный контракт. Речь идет о мере поддержки, которая позволяет открыть свое дело, завести личное подсобное хозяйство, обучиться новой профессии.

- На полученные деньги можно отремонтировать жилье и хозпостройки, обеспечить посещение детьми школы. Сумма контракта зависит от разных факторов. В этом году его средний размер составил около 14 тысяч рублей, для многодетных семей - более 20 тысяч рублей, - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Также в ведомстве на примере семьи из Хабаровска показали, как действует мера поддержки. Супруги в первый раз заключили социальный контракт в 2013 году на ведение личного подсобного хозяйства. Тогда они получили 15 тысяч рублей, купили теплицу. За время дачного сезона семья смогла обеспечить себя свежими овощами, заготовками на зиму, получила хорошую прибавку от продажи выращенной рассады и овощей. Также помощь горожанам оказали в 2015 году, выделив 30 тысяч рублей, на которые они купили 25 кур-несушек и корма. Дополнительный доход семья стала получать уже через месяц от реализации яиц и куриного мяса. В этом году за счет социального контракта семья стала разводить собак породы аляскинский маламут.

ИСТОЧНИК KP.RU