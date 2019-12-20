2019-12-20T10:28:17+03:00
Происшествия

Три машины столкнулись на улице Серышева в Хабаровске

Пострадали два человека
Александр ШТААЛЬ
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Три машины столкнулись на улице Серышева в ХабаровскеТри машины столкнулись на улице Серышева в ХабаровскеФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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В Хабаровске в минувшие сутки, 19 декабря, на улице Серышева столкнулись три иномарки. По предварительной информации, машина Toyota Corona Exiv двигалась в сторону улицы Льва Толстого. Водитель не уследил за дистанцией до впереди едущего автомобиля, в который вскоре и врезался.

- Машина Hyundai Solaris от сильного удара начала двигаться вперед и столкнулась с автомобилем Mitsubishi Pajero, двигавшемся в попутном направлении. В результате аварии водителю и пассажиру автомобиля Toyota Corona Exiv, а также пассажиру Hyundai Solaris понадобилась медицинская помощь, - сообщил информированный источник.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, уважайте других участников дорожного движения. Помните, маленькая ошибка может обернуться большой трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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