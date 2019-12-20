Эффективность ЭКО в Хабаровском крае на уровне мировых показателей
В Хабаровском крае перевыполнили план по экстракорпоральному оплодотворению. В 2019 году планировали провести чуть больше тысячи процедур, в итоге сделали полторы тысячи. Отметим также, что одну тысячу 200 выполнили за счет средств ОМС.
- Сейчас эффективность процедуры ЭКО в Хабаровском крае достигла мировых показателей. Вероятность положительного результата составляет 35 процентов, - рассказали в краевом минздраве.
Отметим также, что в регионе с 2018 года используют возможность криозаморозки эмбрионов с последующим их переносом. С одной процедуры специалисты получают и сохраняют максимальное количество биоматериала. Благодаря этому нет необходимости делать повторные заборы.
Напомним, в крае работают пять кабинетов по бесплодному браку, где определяют необходимость проведения ЭКО. За 12 последних лет благодаря этой процедуре в регионе родилось больше двух тысяч малышей.
ИСТОЧНИК KP.RU