Эффективность ЭКО в Хабаровском крае на уровне мировых показателей

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-20T10:52:58+03:00

В 2019 году врачи региона перевыполнили план по количеству процедур

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В Хабаровском крае перевыполнили план по экстракорпоральному оплодотворению. В 2019 году планировали провести чуть больше тысячи процедур, в итоге сделали полторы тысячи. Отметим также, что одну тысячу 200 выполнили за счет средств ОМС.

- Сейчас эффективность процедуры ЭКО в Хабаровском крае достигла мировых показателей. Вероятность положительного результата составляет 35 процентов, - рассказали в краевом минздраве.

Отметим также, что в регионе с 2018 года используют возможность криозаморозки эмбрионов с последующим их переносом. С одной процедуры специалисты получают и сохраняют максимальное количество биоматериала. Благодаря этому нет необходимости делать повторные заборы.

Напомним, в крае работают пять кабинетов по бесплодному браку, где определяют необходимость проведения ЭКО. За 12 последних лет благодаря этой процедуре в регионе родилось больше двух тысяч малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU