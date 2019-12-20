2019-12-20T11:31:01+03:00
Общество

Икону Сухопутных войск доставили в Хабаровск

Молебны у священного изображения проводят ежедневно с 12:00 до 14:00
Александр ШТААЛЬ
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Икону Сухопутных войск доставили в ХабаровскИкону Сухопутных войск доставили в ХабаровскФото: Хабаровская епархия
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В Хабаровск прибыла икона Сухопутных войск - икона святого благоверного князя Александра Невского. Святыню разместили в Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери. Молебны у нее совершают ежедневно в 12:00 и в 14:00.

Как отметили в пресс-службе Хабаровской епархии, Божественную литургию и молебен в Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери в воскресенье, 22 декабря, возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

Вкратце об иконе. Святой князь Александр Невский считается небесным покровителем Сухопутных войск. Священное изображение осветили 1 октября 2019 года в храме Преображения Господня на Преображенской площади. Ожидается, что образ принесут в соединения и воинские части, где военнослужащие и члены их семей смогут поклониться святыне. Также икона побывает более чем в 40 населенных пунктах, где есть формирования Сухопутных войск военных округов и Северного флота.

К 9 мая 2020 года икона планируют разместить в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации - Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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