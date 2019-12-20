В Хабаровске после волны «минирований» разработают дополнительные меры безопасности

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-20T12:05:02+03:00

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После волны «минирований», прокатившейся по Хабаровску на этой неделе, в городе разработают дополнительные меры безопасности. Напомним, 9 декабря из-за сообщений о взрывных устройствах экстренно эвакуировали семь вузов и одиннадцать школ, а 19 декабря атакам подверглись 49 дошкольных учреждений. Во втором случае из помещений оперативно вывели около 11 тысяч воспитанников детских садов и свыше двух тысяч сотрудников.

- Во время эвакуации не было паники, сотрудники детских садов знали, как действовать. Все дети были тепло одеты, их быстро вывели из зданий. Детей на время проверки знаний разместили по близлежащим школам и учреждениям дополнительного образования, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Глава городской администрации отметил, что необходимо проработать альтернативные варианты эвакуации детей и подростков. Речь идет о предоставлении автобусов, так как провокации лжетеррористов носят массовой характер.

ИСТОЧНИК KP.RU