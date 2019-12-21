2019-12-21T02:57:06+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 21 декабря 2019 года: днем до -17, преимущественно без осадков

Зима вступила в свои права, будет холодно, самое время покататься на лыжах и коньках
Борис КОКУРИН
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Погода в Хабаровске на 21 декабря 2019 года: днем до -17, преимущественно без осадковПогода в Хабаровске на 21 декабря 2019 года: днем до -17, преимущественно без осадковФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -29 -31. Днем -14 -16.

В Хабаровске преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -22 -24. Днем -15 -17.

В Бикине без существенных осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -23 -25, днем -11 -13.

В Советской Гавани и Ванино ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -21 -23. Днем -10 -12. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -33 -35. Днем -20 -22.

В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -37 -39. Днем -26 -28.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -29 -31. Днем -22 -24.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -24 -26. Днем -21 -23 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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