Погода в Хабаровске на 21 декабря 2019 года: днем до -17, преимущественно без осадков
В Биробиджане преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -29 -31. Днем -14 -16.
В Хабаровске преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -22 -24. Днем -15 -17.
В Бикине без существенных осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -23 -25, днем -11 -13.
В Советской Гавани и Ванино ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -21 -23. Днем -10 -12. Без осадков.
В Комсомольске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -33 -35. Днем -20 -22.
В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -37 -39. Днем -26 -28.
В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -29 -31. Днем -22 -24.
В Охотске без существенных осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -24 -26. Днем -21 -23 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU