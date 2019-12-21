2019-12-21T04:33:19+03:00
Общество

В уходящем году хабаровчане украли дорожных знаков почти на полмиллиона рублей

Чаще всего с улиц города пропадают знаки, запрещающие проезд и парковку
Борис КОКУРИН
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В уходящем году хабаровчане украли дорожных знаков почти на полмиллиона рублейВ уходящем году хабаровчане украли дорожных знаков почти на полмиллиона рублейФото: Борис КОКУРИН
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Как удалось выяснить администрации города знаки «проезд запрещен» в основном исчезают на окраинах Хабаровска, правда потом находятся у местных жителей в частном секторе, как оказалось ими очень удобно накрывать бочки с квашеной капустой и привозной водой. А вот указатели, запрещающие парковку, снимают уже в центре, водители предпочитают снять знак, положить его в багажник и не платить штрафы за незаконную остановку.

Как утверждают в мэрии с начала года сумма ущерба, причиненного городскому имуществу, превысила 1,7 миллиона рублей, 564 тысячи рублей из них от пропажи дорожных знаков остальное от дорожно-транспортных происшествий. Лихачи сбивают леерные ограждения, светофоры и те же дорожные указатели и скрываются с места происшествия, восстанавливать приходиться за счет казны. Впрочем, уйти о наказания удается не всем.

- Работа по розыску виновных в дорожно-транспортных происшествиях, где пострадало муниципальное имущество, ведется. С водителей, которые таранят бетонные ограждения или сбивают дорожные указатели, взыскиваем ущерб. Так, хабаровчанин возместил в казну 329 тысяч рублей за то, что несколько месяцев назад в районе улицы Краснореченской вывел из строя светофор, - подчеркнул Николай Жираков, заведующий сектором городского управления дорог и внешнего благоустройства.

Светофоры – самое дорогое имущество, в этом году их сбили шесть штук, на сумму в 1,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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