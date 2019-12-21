2019-12-21T06:10:01+03:00
Спорт

Хабаровский «СКА-Нефтяник» как минимум до весны остался без второго вратаря

Денис Рысев перенес операцию и в строй сможет вернуться не раньше марта
Борис КОКУРИН
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Хабаровский «СКА-Нефтяник» как минимум до весны остался без второго вратаряХабаровский «СКА-Нефтяник» как минимум до весны остался без второго вратаряФото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
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Когда Денис Рысев травмировался на тренировке все думали, что проблема не очень серьезная, игрок немого отдохнет, восстановиться и сможет вернуться в строй, тем более что его напарнику Виктору Каменеву в одиночку будет очень не просто выстоять в напряженных поединках чемпионата страны, а Артем Бурасов, хоть постепенно и входит в игру, все еще молод и неопытен. Однако травма оказалась тяжелее чем о ней думали.

- После дополнительного обследования Денису Рысеву пришлось вылететь в Москву, где ему была сделана операция в области правого плеча. По словам медиков, операция прошла успешно. Она должна обезопасить хоккеиста от рецидива в будущем. Однако для восстановления голкиперу понадобится, минимум, полтора - два месяца. Только после этого он сможет приступить к тренировкам на льду. Когда конкретно Денис сможет вернуться в строй? Ответ на этот вопрос врачи пока не дают, ссылаясь на индивидуальные особенности организма спортсмена, - прокомментировали ситуацию в клубе «СКА-Нефтяник».

ИСТОЧНИК KP.RU

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