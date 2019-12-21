2019-12-21T07:28:22+03:00
Общество

Заплати и катайся спокойно: судебные приставы Хабаровска провели акцию на катке на набережной

Отдыхающих учили пользоваться банк данных исполнительных производств и напомнили что грозит за невыплату долга
Василий ЗАДУНАЕВ
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Заплати и катайся спокойно: судебные приставы Хабаровска провели акцию на катке на набережнойЗаплати и катайся спокойно: судебные приставы Хабаровска провели акцию на катке на набережнойФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Поиск должников давно уже стал обыденной практикой в работе судебных приставов, они работают в паре с сотрудниками Госавтоинспекции во время рейдов проверяя автомобили, рассылают списки должников в банки и международные аэропорты. В преддверии Нового Года приставы вышли в места массового отдыха хабаровчан, в частности на самый большой на Дальнем Востоке каток на набережной Амура.

Хоть в последнее время и похолодало, но отдыхающих на катке было множество, взяв в помощники Деда Мороза и Снегурочку приставы напомнили им что может случиться если не заплатить вовремя.

- Наши сотрудники раздали отдыхающим информационные листовки; наглядно показали, как можно узнать об имеющихся на исполнении исполнительных производствах о взыскании с них какой-либо задолженности посредством сервиса «Банк данных исполнительных производств», расположенного на официальном интернет-сайте управления, и оплатить эту задолженность. Помогли заинтересовавшимся скачать на смартфоны мобильное приложение, позволяющее получать информацию об исполнительных производствах. А Дед Мороз и Снегурочка предостерегли всех, а особенно тех, кто собирается заграницу, что для того, чтобы выехать нужно заранее позаботиться об оплате всех имеющихся задолженностей, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Каток не единственное место где появились приставы, в предновогоднее время их можно будет встретить и в других местах массового отдыха горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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