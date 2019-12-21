Чиновник хабаровского МУП «Водоканал» был осужден за взятки

СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-21T09:06:15+03:00

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Взяточник работал начальником отдела перспективного развития МУП «Водоканал» города Хабаровска. Мзду он собирал за оказание содействия при подключении объектов к системам водоснабжения и водоотведения

- Судом установлено, что в сентябре 2018 года обвиняемый получил от производителя работ по прокладке труб при подключении домов по улицам Пушистая и Курсовая города Хабаровска к центральной системе холодного водоснабжения взятку в размере 25 тысяч рублей за согласование внесения изменений в проектную документацию и подписание акта скрытых работ. В октябре-ноябре 2018 года получал взятки за беспрепятственное принятие работ по подключению к центральной системе водоотведения строящихся объектов от юриста ООО «Уют» в размере 25 тысяч рублей и начальника участка строящейся стоянки для автомобилей в размере десяти тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края

Мало того судьи установили, что в мае прошлого года чиновник обманом вытянул у одного из предпринимателей 50 тысяч рублей, якобы на взятку начальнику службы реализации водоканала. По словам мошенника это должно было помочь принять новый водомерный узел учета и эксплуатации.

Суд установил, что обвиняемый нарушил уголовный кодекс сразу по трем статьям: получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица, получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей и мошенничество.

Бывшего чиновника приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года, и конфисковали 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU