Сотрудники МЧС проводят рейды в частном секторе Хабаровска

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-21T11:05:59+03:00

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Как отмечают в ведомстве самый пожароопасный период в Хабаровске – зима. Именно в это время года люди начинают топить печи, и греться самодельными отопительными приборами, отсюда и большое количество пожаров, особенно в частном секторе. По словам сотрудников Госпожнадзора ежедневно в Хабаровском крае регистрируется от 10 до 20 возгораний. Только за минувшую неделю от огня погибли пятеро человек. Чтобы как-то исправить ситуацию инспекторы отправляются к владельцам частных домов и обитателям бараков Индустриального района Хабаровска.

- Новогодние каникулы большинство людей будет проводить дома или в компании друзей и родных. Чтобы эти дни не закончились трагедией, мы напоминаем и обращаемся к жителям города неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности. Особенно в частных домах, где люди активно используют печи, отопительные котлы, электроприборы, а также имеются бани, гаражи, деревянные надворные постройки, зачастую находящиеся близко друг к другу и под одно крышей. Поэтому любая неосторожность может привести как к утрате имущества, так и гибели людей, - рассказала Наталья Щербакова, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району города Хабаровска.

Правила просты: надо не допускать перекала печей, возгорания находящихся рядом с ними горючих материалов, не использовать в быту неисправных электроприборов и не перегружать электросеть. Также важно быть осторожными с открытым огнём. При этом категорически нельзя оставлять детей одних без присмотра и доверять им топящиеся печи.

ИСТОЧНИК KP.RU