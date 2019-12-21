2019-12-21T11:05:59+03:00
Общество

Сотрудники МЧС проводят рейды в частном секторе Хабаровска

Главная задача: напомнить жителям о правилах пожарной безопасности
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Сотрудники МЧС проводят рейды в частном секторе ХабаровскаСотрудники МЧС проводят рейды в частном секторе ХабаровскаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

Как отмечают в ведомстве самый пожароопасный период в Хабаровске – зима. Именно в это время года люди начинают топить печи, и греться самодельными отопительными приборами, отсюда и большое количество пожаров, особенно в частном секторе. По словам сотрудников Госпожнадзора ежедневно в Хабаровском крае регистрируется от 10 до 20 возгораний. Только за минувшую неделю от огня погибли пятеро человек. Чтобы как-то исправить ситуацию инспекторы отправляются к владельцам частных домов и обитателям бараков Индустриального района Хабаровска.

- Новогодние каникулы большинство людей будет проводить дома или в компании друзей и родных. Чтобы эти дни не закончились трагедией, мы напоминаем и обращаемся к жителям города неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности. Особенно в частных домах, где люди активно используют печи, отопительные котлы, электроприборы, а также имеются бани, гаражи, деревянные надворные постройки, зачастую находящиеся близко друг к другу и под одно крышей. Поэтому любая неосторожность может привести как к утрате имущества, так и гибели людей, - рассказала Наталья Щербакова, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району города Хабаровска.

Правила просты: надо не допускать перекала печей, возгорания находящихся рядом с ними горючих материалов, не использовать в быту неисправных электроприборов и не перегружать электросеть. Также важно быть осторожными с открытым огнём. При этом категорически нельзя оставлять детей одних без присмотра и доверять им топящиеся печи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники МЧС проводят рейды в частном секторе Хабаровска
Чиновник хабаровского МУП «Водоканал» был осужден за взятки
Заплати и катайся спокойно: судебные приставы Хабаровска провели акцию на катке на набережной
Хабаровский «СКА-Нефтяник» как минимум до весны остался без второго вратаря
В уходящем году хабаровчане украли дорожных знаков почти на полмиллиона рублей
Погода в Хабаровске на 21 декабря 2019 года: днем до -17, преимущественно без осадков
В Хабаровске после волны «минирований» разработают дополнительные меры безопасности
Икону Сухопутных войск доставили в Хабаровск
Эффективность ЭКО в Хабаровском крае на уровне мировых показателей
Три машины столкнулись на улице Серышева в Хабаровске
В Хабаровском крае на борьбу с бедностью потратили больше 50 миллионов рублей
В Комсомольске перепишут больше 245 тысяч горожан
В Хабаровском районе 18 декабря открыли две ледовые переправы