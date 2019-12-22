2019-12-22T06:24:09+03:00
Общество

Продажи субсидированных билетов на Дальний Восток стартовали в «Аэрофлоте»

Стоимость льготного билета будет неизменной в течение всего 2020 года
Евгения МОЛОТОВА
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Продажи субсидированных билетов на Дальний Восток стартовали в «Аэрофлоте»Продажи субсидированных билетов на Дальний Восток стартовали в «Аэрофлоте»Фото: Правительство Хабаровского края
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Продажу билетов по сниженным ценам «Аэрофлот» анонсировал еще в ноябре. И вот – заработало. Как отмечают в пресс-службе компании льготные тарифы распространятся как на собственные рейсы «Аэрофлота», так и на рейсы дочерних компаний – «Россия» и «Аврора».

в Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В зону действия льготных тарифов вошли помимо Дальневосточного региона Калининград и Семфирополь.

Тарифы на рейсы в города Дальнего Востока и обратно в одну сторону составят без учета дополнительных сборов: Владивосток - Москва 7400 рублей, Петропавловск-Камчатский - Москва 7500 рублей, Магадан - Москва 7200 рублей, Хабаровск - Красноярск 6000 рублей, Хабаровск - Новосибирск 5700 рублей, - отмечается на сайте компании.

Все тарифы рассчитаны на эконом-класс и действуют для прямых рейсов. Работать программа будет в течение всего 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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