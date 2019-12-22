Четверых человек спасли из горящего дома в Комсомольске-на-Амуре
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в половину второго ночи 22 декабря. Пожарные расчеты оперативно прибыли к четырехэтажному дому на улице Котовского в Комсомольске. Горела коммунальная квартира на третьем этаже четырехэтажного дома.
Два расчета газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств вывели из соседних комнат четверых человек.
После этого сотрудники оперативно преступили к ликвидации очага возгорания. Благодаря быстрым и слаженным действиям специалистов в 01.33 часов огонь был локализован, а в 01.54 полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 12 квадратах метров, повреждены оказались мебель и скарб. Для ликвидации пожара было задействовано 18 человек и пять единиц техники. Причины возгорания и виновный установят в ходе проверки сотрудники МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU